Киев отказался транслировать выступление Самойловой (2)
В мире | 23 марта 2017 года, 20:10
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что трансляция выступления российской исполнительницы Юлии Самойловой украинскими телеканалами является нарушением законодательства. Об этом он написал в своем твиттере.
«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. ЕВС (Европейский вещательный союз) должен был это учесть», — написал он.
Ранее сообщалось, что ЕВС предложил Первому каналу провести прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой во втором полуфинале конкурса «Евровидения».
Источник: Газета.ru
уже надоел этот бандеровский позор.
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Пишите уже правильно! Ну какой "Киев"?! Зачем, ушлепков с отбитыми майданом головами, равнять с Киевом и народом Украины?
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