У берегов Ливии затонули два судна с мигрантами: погибли не менее 250 человек
В мире | 24 марта 2017 года, 08:04
В Средиземном море недалеко от берегов Ливии затонули два судна с мигрантами. По данным France Presse, не менее 250 человек могли погибнуть.
Сообщается, что в 24 км от берегов Ливии были обнаружены две частично затонувшие резиновые лодки, спасатели достали из воды пять тел.
По словам пресс-секретаря испанской НПО "Проактива опен армс", лодки подобного типа вмещают от 120 до 140 мигрантов каждая.
Источник: L!FE.ru