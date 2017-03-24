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В Средиземном море недалеко от берегов Ливии затонули два судна с мигрантами. По данным France Presse, не менее 250 человек могли погибнуть.

Сообщается, что в 24 км от берегов Ливии были обнаружены две частично затонувшие резиновые лодки, спасатели достали из воды пять тел.

По словам пресс-секретаря испанской НПО "Проактива опен армс", лодки подобного типа вмещают от 120 до 140 мигрантов каждая.