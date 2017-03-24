Порошенко просит помощи НАТО для ликвидации последствий ЧП под Харьковом (7)
Президент Украины Петр Порошенко намерен привлечь страны НАТО для ликвидации последствий сопровождающегося взрывами крупного пожара на складе боеприпасов в Харьковской области.
"Дал срочное поручение МИД, Минобороны и Госслужбе по ЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее", — написал Порошенко в своем Twitter.
Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2017 г.
Пожар возник в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея. Возгорание привело к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Погибших и пострадавших нет.
Помимо хранилища снарядов, горят жилые дома. Население из города и близлежащих сел эвакуируется, перемещены почти 20 тысяч человек.
Как заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ликвидация последствий ЧП может занять неделю.
Делали раньше так, особенно перед ревизий. Порошенко умеет просить. То "возьмите в НАТО",то "ПОМОГИТЕ И ЗАЩИТИТЕ",а главное "ДАЙТЕ ДЕНЕГ".
Понятно, что деньги не дойдут до назначения, а кто-то на этом наживется.