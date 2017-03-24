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Президент Украины Петр Порошенко намерен привлечь страны НАТО для ликвидации последствий сопровождающегося взрывами крупного пожара на складе боеприпасов в Харьковской области.

"Дал срочное поручение МИД, Минобороны и Госслужбе по ЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее", — написал Порошенко в своем Twitter.

Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2017 г.

Пожар возник в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея. Возгорание привело к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Погибших и пострадавших нет.

Помимо хранилища снарядов, горят жилые дома. Население из города и близлежащих сел эвакуируется, перемещены почти 20 тысяч человек.

Как заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ликвидация последствий ЧП может занять неделю.