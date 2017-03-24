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Британская газета The Sun опубликовала видео с не вполне согласованными действиями службы безопасности премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во время ее эвакуации из здания парламента после произошедшего в Лондоне теракта 22 марта.

На видео видно, как через несколько секунд после ликвидации террориста появляется Мэй с не поспевающими за ней телохранителями. Она направляется к автомобилю охраны Land Rover, минуя свою машину Jaguar. Затем сопровождающие ее сотрудники безопасности указывают ей на ошибку, и она возвращается к своей машине, которая оказывается запертой. Через несколько секунд поиска ключей Мэй все-таки удается сесть в машину и уехать.

В связи с видеодемонстрацией процесса эвакуации премьера издание выразило обеспокоенность за ее безопасность и слаженность в работе службы охраны.

Напомним, в среду в 14.40 по местному времени 52-летний Халед Масуд проехал на сером Hyundai i40 через Вестминстерский мост, при этом он стрелял в пешеходов и давил их, прежде чем врезаться в перила. Затем он выскочил из машины, пробежал через ворота Вестминстерского дворца и ткнул ножом в офицера, после чего был застрелен несколькими выстрелами.