Самым молодым отцом в Индии стал 12-летний мальчик
В мире | 24 марта 2017 года, 13:10
12-летний житель штата Керала в Индии (его имя не уточняется) стал самым молодым отцом в стране. Его дочка родилась ещё несколько месяцев назад. После получения результатов ДНК-теста медики официально подтвердили факт отцовства подростка. О необычном случае сообщили местные и мировые СМИ.
Известно, что матерью ребёнка является 16-летняя девушка.
По словам медицинского профессора П.К. Джаббара (его цитирует издание The Hindu), у молодого отца очень преждевременно наступило половое созревание.
Источник: L!FE.ru