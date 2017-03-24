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12-летний житель штата Керала в Индии (его имя не уточняется) стал самым молодым отцом в стране. Его дочка родилась ещё несколько месяцев назад. После получения результатов ДНК-теста медики официально подтвердили факт отцовства подростка. О необычном случае сообщили местные и мировые СМИ.

Известно, что матерью ребёнка является 16-летняя девушка.

По словам медицинского профессора П.К. Джаббара (его цитирует издание The Hindu), у молодого отца очень преждевременно наступило половое созревание.