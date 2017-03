В мире |

Президент США Дональд Трамп во время встречи с членами Американской ассоциации грузоперевозок сел за руль фуры. Детский восторг, в который привела американского лидера эта забава, стал поводом для шуток в социальных сетях.

Пользователи отметили, что президент выглядел как четырехлетний ребенок, которого отец впервые пустил за баранку.

В Twitter начали потешаться над эмоциональной реакцией Трампа. «Почему он делает такое лицо? Неужели он думает, что люди выглядят так, когда они за рулем?» — поинтересовалась Бренда Роджерс.

«Они позволяют моему большому сыну управлять школьным автобусом сегодня».

they let my large son drive the school bus today!! pic.twitter.com/jR4E8CDxGa — Sarah Jones (@onesarahjones) 23 марта 2017 г.

«Но я не хочу убираться!»

US President Donald Trump pretends to drive a 18-wheeler semi truck as he welcomes trucker… https://t.co/m7PCwcxONn pic.twitter.com/Bl7fhv87nG — Jim Watson (@JimWatson_AFP) 23 марта 2017 г.

Ранее в марте пользователи Twitter осмеяли старшего сына Трампа, которого также зовут Дональд, за его неумение позировать для фотографий. Критики пришли к выводу, что Трамп-младший не может сидеть на горизонтальных поверхностях.