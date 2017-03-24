Жители Харькова опубликовали видео разрыва ракет на складе ВСУ (2)
Жители города Балаклея Харьковской области сняли на видео разрывы боеприпасов на складе Вооруженных сил Украины (ВСУ)— сообщает Lenta.ru.
На записи видно, что ракеты разлетаются в разные стороны, некоторые из них падают в черте населенного пункта. Особенно мощный взрыв происходит на 4 минуте 19 секунде ролика, ударная волна сбивает оператора с ног.
Пожар на территории военного склада, который расположен у Балаклеи, возник в ночь на 23 марта. Возгорание привело к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Погибших нет, пострадал один человек, его госпитализировали. Огонь перекинулся на жилые дома. Население из города и близлежащих сел эвакуируется, перемещены около 20 тысяч человек.
Как заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ликвидация последствий ЧП может занять неделю.