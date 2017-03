В мире |

Погода не перестает удивлять. Вчера досталось столице Испании – 23 марта здесь выпал снег, и утром температура воздуха опустилась до -1°. Явление редкостное для этих весенних дней, когда среднесуточная температура обычно превышает +11°.

Федеральное агентство по метеорологии предупредило, что в ближайшие сутки в северных районах испанской столицы ожидается понижение до -6°. На дорогах будет скользко, поэтому есть вероятность закрытия ряда национальных трасс.

Another video of heavy snow shower in Madrid, Spain today. Video via Bilal Adalı pic.twitter.com/5VPlr86ug0