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Погода не перестает удивлять. Вчера досталось столице Испании – 23 марта здесь выпал снег, и утром температура воздуха опустилась до -1°. Явление редкостное для этих весенних дней, когда среднесуточная температура обычно превышает +11°.

Федеральное агентство по метеорологии предупредило, что в ближайшие сутки в северных районах испанской столицы ожидается понижение до -6°. На дорогах будет скользко, поэтому есть вероятность закрытия ряда национальных трасс.

Another video of heavy snow shower in Madrid, Spain today. Video via Bilal Adalı pic.twitter.com/5VPlr86ug0 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 23 марта 2017 г.

Март заканчивается прохладной погодой, а впереди – апрель. Об этом весеннем месяце в Мадриде на каждом шагу говорят: «Abril, aguas mil».

Художественный перевод звучит так: апрель приносит с собой тысячи вод. Приход весны в испанской столице ассоциируется больше не с солнцем, которого тут предостаточно, а с сезоном дождей, который длится до середины мая.

Но горожане будут рады, если погода пойдёт по «плану»: весенние ливни благодатны для Мадрида ещё и тем, что в городе отсутствуют подземные источники, озёра и нет достаточного количества рек, которые служили бы источником питьевой воды.

Вся выпавшая дождевая вода аккумулируется в 14 водохранилищах, которые расположены на севере, в горах. Так что, если апрель не выполняет норму по осадкам, то летом в столице к жителям и гостям власти часто обращаются с просьбой об экономии воды, так как уровень в водохранилищах падает ниже определенной отметки.

Источник: meteovesti.ru