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В Службе безопасности Украины нашли связь между убийством бывшего российского парламентария Дениса Вороненкова и взрывами боеприпасов на горящем военном складе под Харьковом. Об этом сообщает УНИАН.

«Эти события, которые произошли в Харьковской области, и убийство бывшего депутата Госдумы России подпадают под план, и, к сожалению, взаимосвязаны», — заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Он никак не детализировал сказанное, однако УНИАН через редакционное примечание уточнил, что Тандит говорил о «плане российской агрессии».

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 17:27 23 марта 2017

Чисто украинское убийство Кто и за что мог расправиться с Денисом Вороненковым Как ранее отмечал президент Украины Петр Порошенко, он не считает случайностью то, что убийство Вороненкова и пожар на складе произошли в один день.

Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Сопровождавший его телохранитель ответным огнем ранил нападавшего. Впоследствии киллер умер в больнице. По версии Украины, убийца — Павел Паршов был агентом российских спецслужб. В Москве уже заявили: «Какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными».

Что касается событий в городе Балаклея Харьковской области, то Киев считает приоритетной версию о совершении диверсии на складе Минобороны и полагает, что российские военнослужащие могут иметь к этому отношение. РФ неизменно отвергает обвинения в участии подразделений своих регулярных войск в военных действиях в Донбассе.

В ночь на 23 марта на территории арсенала возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Огонь пока потушить не удалось, в связи с этим взрывы продолжаются. Осколки попадают в жилые дома, в результате одна женщина погибла, еще одна получила ранения. Из города и близлежащих сел эвакуировали около 20 тысяч человек.