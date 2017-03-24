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Референдум по вступлению Южной Осетии в состав России, скорее всего, состоится в 2017 году, после выборов президента республики. Об этом во время визита в Москву заявил спикер парламента республики Анатолий Бибилов.

"Желание народа Южной Осетии о вхождении в состав РФ - это не секрет. Есть договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году", - сообщил Бибилов, которого цитирует РИА "Новости". Срок полномочий действующего главы Южной Осетии Леонида Тибилова истекает 19 апреля 2017 года.

Бибилов добавил, что "мы, без сомнения, будем консультироваться и с нашими российскими коллегами, потому что это непосредственно касается России". Спикер парламента отметил, что российский закон позволяет это делать, но все зависит от текущей международной обстановки.

О намерении провести референдум о возможном присоединении Южной Осетии к РФ власти республики заговорили два года назад. Леонид Тибилов тогда заявил о "мечте народа" объединить две Осетии - Северную и Южную. Он также озвучил планы переименовать республику в Южную Осетию-Алания (по подобию Северной Осетии-Алании), чтобы весь мир узнал, что "есть проблема разделенного народа".