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По мнению экономистов, все продукты в Великобритании подорожают после выхода королевства из состава ЕС, пишет Express.co.

Причиной резкого роста цен будет падение курса британского фунта. Страну также ждет уход ряда производств из Великобритании.

Эксперты сходятся во мнении, что единственный сектор, где может наблюдаться снижение цен, — это товары, импортируемые из стран, не входящих в ЕС.

Ранее сообщалось, что владельцы домов в Лондоне «неохотно» выставляют недвижимость на продажу.