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В результате стрельбы в Сент-Луисе, штат Миссури, 6 человек получили ранения, еще один человек погиб, сообщает телеканал KMOV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что несколько неизвестных подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли по ним стрельбу. 15-летний подросток погиб на месте. Помимо этого пострадал 8-летний ребенок, он находится в критическом состоянии. Также ранения получили еще пять человек в возрасте от 17 до 40 лет.

По версии следствия, стрельбу открыли трое неизвестных. В настоящее время полиция ведет розыск преступников. Следователи выясняют причины произошедшего.

Ранее в американском штате Висконсин произошел ряд эпизодов стрельбы, два человека пострадали.