Максакова впервые дала интервью после убийства мужа: не знала, что может быть так больно (3)

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В мире | 25 марта 2017 года, 15:17

Жена убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и оперная певица Мария Максакова впервые прокомментировала случившееся. Об этом она рассказала изданию Meduza.

Максакова не стала делать предположений о том, кто мог стоять за убийством ее мужа. «Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил», — сказала Максакова, пообещав сосредоточиться на воспитании 11 месячного ребенка.

По ее словам, после убийства мужа ее охрана усилилась. «Возят на бронированной машине. [Охрана у Дениса] была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — рассказала она.

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Певица также прокомментировала слова ее матери изданию Life об убийстве Дениса Вороненкова. «Что там ляпнула мама, я не знаю. [Я с ней не разговариваю] уже давно, а сейчас, думаю, вообще не буду. Я не знаю, при каких обстоятельствах она это сказала, но думаю, у них есть запись. Они бы не рискнули публиковать такое без записи», — сказала Максакова.

Мать Марии Максаковой ранее прокомментировала информацию об убийстве Вороненкова довольно жестко. "Ну и слава тебе господи, а что с ним ещё делать? Слава господи, что в конце концов человека, который так подличал, убили", — сказала Людмила Максакова.

Мария Максакова также рассказа о своем состоянии. «Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно», — цитирует издание Максакову.

Вдова также вспомнила, что перед первым совместным Новым годом пара пара летела с разных концов мира, чтобы встретиться в Москве. Она срочно возвращалась из Риги, а он из Парижа.

"Когда у нас только все начиналось, меня позвали спеть на новогоднем вечере в Риге. И он мне 31-го пишет: вот тебе карта моя кредитная, купи мне билет из Парижа в Москву. Так мы с ним встретили наш первый Новый год. А перед тем как я из Риги уехала, он мне говорит: "Можешь рыбы купить?" И я купила две челночные сумки всякой рыбы, какая только там была. Прилетела с этой рыбой и говорю: "Ты понимаешь, как я тебя люблю? Ты сказал, ты хочешь рыбы? Вот тебе рыба!", - поделилась воспоминанием Максакова.

Как ранее сообщал бывший депутат Илья Пономарев, Вороненкова похоронят в Киеве.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит днем в четверг, 23 марта, в центре Киева рядом с гостиницей «Премьер Палас». Киллер выстрелил в него, когда он вышел из отеля, охранник Вороненоква ранил нападавшего. Позже стрелок скончался в больнице. Второй охранник Вороненкова в день убийства остался с Максаковой.

По данным украинских СМИ, нападавший служил в добровольческих батальонах. В то же время советник министра внутренних дел республики Антон Геращенко заявил, что убийца служил в Нацгвардии, а до этого, в 2014 году, готовился в России к спецоперации по внедрению в украинское правительственное воинское формирование.

Президент Украины Петр Порошенко называл убийство Вороненкова «актом государственного терроризма» со стороны России. В Кремле все обвинения о «российском следе» в убийстве бывшего депутата Госдумы назвали абсурдными.

Источник: РБК
Комментарии 3
не эйровата2 часа назад
первый Новый год пара встретила в столице Латвии Риге.
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и тут нагадили ......
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Garik44 минуты назад
Ну что, доню, помогли тебе твои укры?
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Сергей1 час назад
Нашла кому давать интервью .Отбросам. медузе.А эта дива из воровской семейки пусть трясется нех. было муженьков таких выбирать.Все богатства мало.Я не имею в виду её мать
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