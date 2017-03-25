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Жена убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и оперная певица Мария Максакова впервые прокомментировала случившееся. Об этом она рассказала изданию Meduza.

Максакова не стала делать предположений о том, кто мог стоять за убийством ее мужа. «Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил», — сказала Максакова, пообещав сосредоточиться на воспитании 11 месячного ребенка.

По ее словам, после убийства мужа ее охрана усилилась. «Возят на бронированной машине. [Охрана у Дениса] была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — рассказала она.

Певица также прокомментировала слова ее матери изданию Life об убийстве Дениса Вороненкова. «Что там ляпнула мама, я не знаю. [Я с ней не разговариваю] уже давно, а сейчас, думаю, вообще не буду. Я не знаю, при каких обстоятельствах она это сказала, но думаю, у них есть запись. Они бы не рискнули публиковать такое без записи», — сказала Максакова.

Певица также рассказа о своем состоянии. «Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно», — цитирует издание Максакову.

Вдова также вспомнила, что первый Новый год пара встретила в столице Латвии Риге.

Когда у нас только все начиналось, меня позвали спеть на новогоднем вечере в Риге. И он мне 31-го пишет: вот тебе карта моя кредитная, купи мне билет из Парижа в Москву. Так мы с ним встретили наш первый Новый год. А перед тем как я из Риги уехала, он мне говорит: «Можешь рыбы купить?» И я купила две челночные сумки всякой рыбы, какая только там была. Прилетела с этой рыбой и говорю: «Ты понимаешь, как я тебя люблю? Ты сказал, ты хочешь рыбы? Вот тебе рыба!»

Как ранее сообщал бывший депутат Илья Пономарев, Вороненкова похоронят в Киеве.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит днем в четверг, 23 марта, в центре Киева рядом с гостиницей «Премьер Палас». Киллер выстрелил в него, когда он вышел из отеля, охранник Вороненоква ранил нападавшего. Позже стрелок скончался в больнице. Второй охранник Вороненкова в день убийства остался с Максаковой.

По данным украинских СМИ, нападавший служил в добровольческих батальонах. В то же время советник министра внутренних дел республики Антон Геращенко заявил, что убийца служил в Нацгвардии, а до этого, в 2014 году, готовился в России к спецоперации по внедрению в украинское правительственное воинское формирование.

Президент Украины Петр Порошенко называл убийство Вороненкова «актом государственного терроризма» со стороны России. В Кремле все обвинения о «российском следе» в убийстве бывшего депутата Госдумы назвали абсурдными.