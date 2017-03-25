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В Белоруссии во время протестной акции задержаны несколько десятков человек, передают корреспонденты информагентств. Задержания начались после несанкционированной уличной акции оппозиции.

По оценкам находящихся на месте журналистов, задержаны более ста человек.

Среди задержанных - журналисты ряда местных и российских изданий. Общее количество задержанных журналисты оценивают в 100-150 человек.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Татьяна Мельничук, к УВД Советского района вызвали "Скорую помощь" для оказания медицинской помощи задержанным.

Участники акции собрались в районе между станциями метро "Академия наук" и "Площадь Якуба Колоса". По предварительной оценке корреспондента Интерфакса, собралось порядка 500 человек.

Протестующие скандировали "Жыве Беларусь", "Ганьба!" и "Фашисты!". По пути к площади Якуба Колоса милиция выставила перед колонной участников кордон со щитами. Также колонну заблокировали с тыльной стороны, и начались задержания. После того как было задержано несколько десятков активистов, проход колонне протестующих вновь освободили.

Белорусские активисты предупреждали, что планируют продолжить серию акций с требованием отмены президентского декрета "о тунеядцах" в субботу, 25 марта, в День Воли - 99-й годовщины провозглашения Белорусской народной республики.

В центре Минска были усилены меры безопасности - на улицы выехали бронированные автомобили и множество автозаков. Сотрудники ОМОНа задержали несколько шедших по направлению к месту проведения акции людей.