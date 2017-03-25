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В Киеве похоронили убитого экс-депутата Дениса Вороненкова. Мужчину отпели во Владимирском соборе в центре столицы Украины, после чего процессия отправилась на Зверинецкое кладбище Киева.

На церемонии отпевания присутствовало около ста человек. Вдова Мария Максакова большую часть времени держалась спокойно — женщину периодически отвлекал мобильный телефон. Однако в конце Максакова не смогла сдержать эмоций и упала на колени перед гробом мужа.

Плачущую женщину поддерживали близкие, а также товарищ Вороненкова — бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв, заявивший в день убийства, что мужчина шёл на встречу с ним.

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После церковного обряда церемония отправилась на кладбище, где стоя у гроба вместе с Максаковой экс-депутат Госудумы Илья Пономарёв произнёс: "Российские спецслужбы достали "предателя". Мы обязательно отомстим".

После похорон Илья Пономарёв ответил на вопросы журналистов и пояснил свою фразу, сказанную у гроба Дениса Вороненкова.

"Я думаю, что это тот случай, когда мы точно знаем, кто стоит за этим убийством вплоть до конкретных фамилий. Могут быть нюансы, но, думаю, здесь расследование будет не очень долгим, скорее, чтобы убедиться в том, что мы принимаем изначально. Если в случае с Литвиненко этот процесс потребовал длительного промежутка времени, но он всё равно пришел к тому, что было юридически твёрдое решение, установившее убийц, установившее тех, кто за этим стоял, то сейчас вопрос стоит только в одном: когда наконец правосудие вернётся на территорию Российской Федерации", - сказал Пономаренко.