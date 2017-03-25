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Вооруженные силы США впервые за четверть века приняли новый оперативный план обороны Европы.

Об этом сообщил верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Он одновременно возглавляет Европейское командование ВС США.

"С одобрения предыдущего (американского) министра обороны (Эштона) Картера Европейское командование подготовило первый новый оперативный план обороны Европы за 25 лет", - говорится во вступительном слове Скапарротти, распространенном на состоявшихся слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. Картер покинул пост шефа Пентагона в январе текущего года. По словам главкома ОВС, "американские танки вернулись на европейскую землю". Кроме того, "американские (истребители-бомбардировщики) F-15 и F-22 демонстрируют доминирование в воздухе на (этом) театре (военных действий)", а в прилегающих к Европе морских пространствах действуют "оперативные соединения ВМС США", добавил Скапарротти.

Он утверждал, что "Россия превратилась из партнера в антагониста, поскольку старается вновь стать глобальной державой". В связи с этим Европейское командование американских ВС переходит от сотрудничества с Россией к ее сдерживанию, сказал военачальник.