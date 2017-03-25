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Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия представляет угрозу для всех европейских стран. Об этом она сказала в интервью изданию Foreign Policy, передает РИА «Новости».

«Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде – близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии», — сказала она.

По ее словам, «очень важно», чтобы США не уходили с международной арены.

«Если США остановятся на пределах своего континента, то появится пространство, которое может занять Россия», — заявила она.

В то же время Грибаускайте объяснила, почему литовцам не стоит опасаться «зелёных человечков» из России.

По словам Грибаускайте, деятельность российских военных на территории Литвы может быть осложнена языковым барьером.

«Отправка так называемых зелёных человечков на нашу территорию была бы очень проблематична, поскольку они не говорят по-литовски, а у нас не так много русскоговорящего населения», — заявила глава государства.

В то же время президент рассказала об опасениях, связанных с совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2017», которые пройдут осенью текущего года.

В феврале сообщалось, что Грибаускайте выразила надежду на увеличение военного присутствия США на литовско-российской границе.