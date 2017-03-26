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Европейский союз может послать совместный контингент стражей порядка на границу Ливии с Нигером и Чадом, чтобы пресекать миграционные потоки на стадии их формирования. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Журналисты газеты ознакомились с документацией Внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии. Согласно бумагам, Брюссель намерен предложить ливийскому правительству во главе с Фаизом Сараджем техническую помощь в виде беспилотников, вертолетов, спутниковых телефонов. Всем этим будут оснащены местные пограничники, которым их европейские коллеги окажут консультативную помощь. В самую глубь пустыни Сахара также может быть направлена и полицейская миссия ЕС.

Речь идет как о совместном контингенте, так и о правоохранителях из отдельных стран, в частности, из Италии. При этом издание отмечает, что окончательного решения о масштабе помощи Ливии в охране ее южных рубежей пока не принято.

В настоящее время Европейский союз переживает крупнейший за 70 лет миграционный кризис. К этому привело резкое усиление потока иммигрантов из арабских и африканских стран в 2014-2015 гг. Именно через Нигер и Чад, а затем к средиземноморскому побережью Ливии лежит путь большинства африканских беженцев в Европу.