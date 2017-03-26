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Украина готова допустить на "Евровидение" вместо Юлии Самойловой другого российского представителя, который "не имеет проблем с украинским законодательством". Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, пишет ТАСС.

В минувшую среду стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну. СБУ считает, что Самойлова, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

Ряд общественных и культурных деятелей России предложили обжаловать решение Украины в международных инстанциях.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны - участницы "Евровидения-2017", в том числе и представителя из России. И Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", - утверждал Кириленко в эфире "Украинского радио", видеозапись которого размещена на его странице в Twitter.

#Євробачення2017

Кириленко детально прокоментував ситуацію навколо рос.співачки Юлії Самойлової і взагалі участі РФ https://t.co/iezYm4zYUW — Прес-служба (@press_Kyrylenko) 25 марта 2017 г.

Ранее Европейский вещательный союз выразил разочарование в связи с решением украинских властей запретить въезд Самойловой. ЕВС также предложил Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой для участия в конкурсе. Однако телеканал от этого предложения отказался. Отверг его и Киев, заявив, что трансляция станет нарушением украинских законов. Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

Полуфиналы состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал - 13-го. Главной ареной мероприятия станет Международный выставочный центр. В "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран.