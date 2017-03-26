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В субботу, 26 марта, в Тапаский военный городок прибыл первый эшелон с боевой техникой для французского контингента международного батальона НАТО, сообщает агентство LETA.

Французский контингент насчитывает 300 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Leclerc, которые прибудут в Эстонию на следующей неделе. Французы будут находиться в составе боевой группы НАТО в течение восьми месяцев, затем они передадут миссию датчанам.

Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями в климате безопасности разместить батальонные боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Командование размещаемой в Эстонии боевой группировки возложено на Великобританию, свой вклад вносят также Франция и Дания.

В состав боевой группы входит около 1200 военнослужащих из Соединенного Королевства и Франции. Военнослужащие боевой группы и их техника прибудут в Эстонию в течение ближайших недель к середине апреля.