В Эстонию прибывает боевая техника французского контингента НАТО (13)
В субботу, 26 марта, в Тапаский военный городок прибыл первый эшелон с боевой техникой для французского контингента международного батальона НАТО, сообщает агентство LETA.
Французский контингент насчитывает 300 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Leclerc, которые прибудут в Эстонию на следующей неделе. Французы будут находиться в составе боевой группы НАТО в течение восьми месяцев, затем они передадут миссию датчанам.
Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями в климате безопасности разместить батальонные боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Командование размещаемой в Эстонии боевой группировки возложено на Великобританию, свой вклад вносят также Франция и Дания.
В состав боевой группы входит около 1200 военнослужащих из Соединенного Королевства и Франции. Военнослужащие боевой группы и их техника прибудут в Эстонию в течение ближайших недель к середине апреля.
До этого советская пропаганда уверяла, что европейские пролетарии никогда не пойдут с оружием в руках на государство рабочих и крестьян, что они будут саботировать производство оружия для Гитлера. Но произошло ровно противоположное.
России не превыкать, ..изды получите все!!!