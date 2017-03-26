Лидер российской оппозиции Навальный задержан на митинге в Москве (12)

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В мире | 26 марта 2017 года, 15:42

В Москве на антикоррупционной акции у станции метро "Маяковская" задержан лидер российской оппозиции Алексей Навальный, сообщает русская служба ВВС.

Какое-то время после задержания толпа сторонников окружила полицейскую машину, требуя отпустить Навального.

"Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией", - написал Навальный в своем "Твиттере" после задержания.

По словам очевидцев, автозак с Навальным все же уехал, несмотря на сопротивление толпы.

Напомним, 26 марта по всей России проходят акции с требованием борьбы с коррупцией. Им предшествовала публикация расследования Фонда борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным, в которой рассказывалось о богатствах, которыми пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев и его представители отказались комментировать эти разоблачения, указывая на политические амбиции Навального и судебные приговоры, вынесенные ему.

В большинстве городов акции протеста под разными предлогами не были согласованы властями.

В Москве шествие по Тверской улице также не было согласовано, правоохранительные органы предостерегали жителей от участия в мероприятии.

Комментарии 12
Крик1 час назад
А когда "додавят" ты на Царство присядешь, или у Провального за щеку возьмёшь??
8
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Xa xe1 час назад
Такие нацисты как Крик явно разволновались. Но есть такие люди в России которым судьба своего государства не безразлична.
12
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каджич37 минут назад
Если бы Навального боялся российский "путлер".то Навльному.давно бы подложили горничную.малолетку.а митинг бы окунули в пары газа.шквал резиновых пуль.с топтанием лошадьми и рыком собак.как это приято у европейских "путлеров".
2
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