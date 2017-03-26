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В Москве на антикоррупционной акции у станции метро "Маяковская" задержан лидер российской оппозиции Алексей Навальный, сообщает русская служба ВВС.

Какое-то время после задержания толпа сторонников окружила полицейскую машину, требуя отпустить Навального.

"Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией", - написал Навальный в своем "Твиттере" после задержания.

Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией — Alexey Navalny (@navalny) 26 марта 2017 г.

По словам очевидцев, автозак с Навальным все же уехал, несмотря на сопротивление толпы.

Напомним, 26 марта по всей России проходят акции с требованием борьбы с коррупцией. Им предшествовала публикация расследования Фонда борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным, в которой рассказывалось о богатствах, которыми пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев и его представители отказались комментировать эти разоблачения, указывая на политические амбиции Навального и судебные приговоры, вынесенные ему.

В большинстве городов акции протеста под разными предлогами не были согласованы властями.

В Москве шествие по Тверской улице также не было согласовано, правоохранительные органы предостерегали жителей от участия в мероприятии.