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Автомобиль протаранил группу участников велогонок в Берлине, пострадали несколько человек, включая судью, сообщает газета Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел в районе Ваннзее на юго-западе немецкой столицы. Трое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, двое потеряли сознание.

Полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай, специалисты восстанавливают картину событий на месте ЧП.

Сообщается также, что велогонки проводил один из старейших немецких клубов, основанный в 1883 году.