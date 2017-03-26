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Фото/nikvesti.com

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара, сообщает портал nikvesti.com

Такую информацию на митинге работников завода в пятницу, 24 марта, озвучил первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь.

"У вас стоит крейсер "Украина", есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы", - сказал Вячеслав Бонь.

Он добавил, что параллельно готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. Проект без замечаний уже согласовали Минобороны и Укроборонпром. На очереди – его рассмотрение в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.

Согласно с планом демилитаризации все вооружение и оборудование крейсера передадут Минобороны, а на продажу выставят корпус и турбины.

Примечательно, но 17 марта 2014 года глава Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук заявил, что недостроенный ракетный крейсер, который yже много лет стоит на николаевском судостроительном заводе, нужно немедленно продать, не спрашивая разрешения y России. По его мнению, в настоящее время y государства нет денег на достройку крейсера, и вряд ли они появятся в ближайшее время. А содержание корабля стоит бюджетy свыше 200 тысяч евро в месяц.

Напомним, ракетный крейсер "Украина" уже второе десятилетие стоит у причальной стены ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", где был построен в 1984 году по заказу ВМФ бывшего СССР.

В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996-м его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования.

В 2000-2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, однако позже была признана нецелесообразность такого шага.

Сейчас крейсер остается на балансе завода-изготовителя.