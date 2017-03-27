В мире |

Вчера, 26 марта, по всей России прошли несанкционированные акции с требованием борьбы с коррупцией, в ходе которых были задержаны сотни людей, сообщает Русская служба ВВС.

Больше всего - более 500 человек - задержали в Москве. Это больше, чем было задержано во время массовых акций протеста в 2012 году на Болотной площади в Москве. Задержания в ходе нынешних акций стали таким образом самыми массовыми в постсоветской России. Среди задержанных демонстрантов в Москве есть и несовершеннолетние.

В отношении большинства из задержанных будут составлены административные протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Среди регионов лидер по задержанным - Махачкала. В городе были задержаны 156 человек. Также сообщается, что задержаны несколько журналистов, причем корреспондент "Коммерсанта" Сергей Расулов дважды показал полицейским пресс-карту, но его все равно задержали. Кроме Расулова, был задержан корреспондент издания "Это Кавказ" Владимир Севриновский, обоих уже отпустили.

В Краснодаре задержали более 100 участников акции протеста. В управлении МВД по Краснодарскому краю эти данные журналистам отказались прокомментировать, сославшись на отсутствие информации.

В Петербурге, по разным сообщениям, задержаны от 30 до 50 человек. Задержания проходили на площади Восстания и в других местах, куда направились разделившиеся группы протестующих.

Фотограф Давид Френкель написал в своем "Твиттере", что при задержании в Петербурге ему наносили удары в пах. При этом коллегам удалось отбить его у полицейских.

В городах Дальнего Востока задержаны десятки протестующих; акции проходили также в Сибири и на Урале.

Организатор акций, лидер российской оппозиции Алексей Навальный был задержан вскоре после выхода со станции метро "Маяковская". Сообщается, что он провел в отделении полиции всю ночь, а сегодня его ждет суд.