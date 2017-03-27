В России прошли самые массовые задержания в постсоветской истории (31)

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В мире | 27 марта 2017 года, 08:23

Вчера, 26 марта, по всей России прошли несанкционированные акции с требованием борьбы с коррупцией, в ходе которых были задержаны сотни людей, сообщает Русская служба ВВС.

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Больше всего - более 500 человек - задержали в Москве. Это больше, чем было задержано во время массовых акций протеста в 2012 году на Болотной площади в Москве. Задержания в ходе нынешних акций стали таким образом самыми массовыми в постсоветской России. Среди задержанных демонстрантов в Москве есть и несовершеннолетние.

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В отношении большинства из задержанных будут составлены административные протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

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Среди регионов лидер по задержанным - Махачкала. В городе были задержаны 156 человек. Также сообщается, что задержаны несколько журналистов, причем корреспондент "Коммерсанта" Сергей Расулов дважды показал полицейским пресс-карту, но его все равно задержали. Кроме Расулова, был задержан корреспондент издания "Это Кавказ" Владимир Севриновский, обоих уже отпустили.

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В Краснодаре задержали более 100 участников акции протеста. В управлении МВД по Краснодарскому краю эти данные журналистам отказались прокомментировать, сославшись на отсутствие информации.

В Петербурге, по разным сообщениям, задержаны от 30 до 50 человек. Задержания проходили на площади Восстания и в других местах, куда направились разделившиеся группы протестующих.

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Фотограф Давид Френкель написал в своем "Твиттере", что при задержании в Петербурге ему наносили удары в пах. При этом коллегам удалось отбить его у полицейских.

В городах Дальнего Востока задержаны десятки протестующих; акции проходили также в Сибири и на Урале.

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Организатор акций, лидер российской оппозиции Алексей Навальный был задержан вскоре после выхода со станции метро "Маяковская". Сообщается, что он провел в отделении полиции всю ночь, а сегодня его ждет суд.

Комментарии 31
Крик2 часа назад
То есть, на не доказанный "беспредел" Медведева - Навальный решил организовать свои несанкционированные???
Тогда кто здесь попуас с гранатой??
Пускай он тоже самое предьявит Керри в США, я посмотрю сколько минут он проживёт.
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Дрон2 часа назад
про Навального - агента Сша........................

Ну что ты, что ты, тролль. Никто и не думает, что Навальный агент ваших хозяев. Он так, мимо проплывал.

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Крик2 часа назад
Почему весеннее обострение Провального никто не лечит? Так он всю Россию обежит лая по углам, его бы потенциал да с лопатой в поле.
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