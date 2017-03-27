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Российская промышленная группа ГАЗ в среднесрочной перспективе может вернуться к производству автомобилей под маркой "Волга", но уже в сегменте коммерческих автомобилей, сообщает портал "Ведомости".

На рынке не хватает среднеразмерного российского автомобиля, полагает председатель совета директоров и совладелец "Русских машин" Зигфрид Вольф.

"Я его называю транспортировщиком – автомобиль, который был бы меньше, чем "Газель". По типу Volkswagen Caddy, например. Такие автомобили выпускаются как в грузовом варианте с двумя местами для водители и пассажира впереди и цельнометаллическим кузовом, так и в пассажирском – пятиместном", сообщает он.

Вольф считает, что "Волга" ассоциируется с "серьезным, надежным производством" и означает участие в пассажирских перевозках, транспортировке.

ГАЗ закончил производство классических – легковых – автомобилей "Волга" в 2008 г. В том же году было запущено производство легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring (для этого группа ГАЗ приобрела у Chrysler линию мощностью 160 000 машин), но в 2010 г. проект был закрыт.

"Новый продукт оказался не тем, что было нужно рынку. Машина была слишком большой и прожорливой, а тренд – противоположным", – вспоминает Вольф.

Высвободившиеся мощности в дальнейшем были использованы для организации контрактного производства. Сейчас по этой схеме в Нижнем Новгороде выпускаются легковые Volkswagen и Skoda, а также легкие коммерческие автомобили Mercedes-Benz.

Возвращаться к производству собственных легковых автомобилей группа ГАЗ не намерена, обещает Вольф. Такие машины становятся все более привязанными к определенным брендам и по-прежнему являются индикатором статуса. Покупатели же коммерческих автомобилей больше заинтересованы в другом, объясняет он: в производительности, грузоподъемности, топливной эффективности, стоимости владения, наличии решений, которые позволяют контролировать использование парка с помощью спутников.

"Поэтому нам лучше сосредоточиться на адресных решениях, ориентированных на конкретных заказчиков", – резюмирует Вольф. На российском рынке "каблучков" с долей 94% доминирует Lada с автомобилем Largus, построенным на платформе B0 альянса Renault-Nissan, гласят данные "Автостата". Главная причина успеха Largus – его цена, комментирует исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Вазовская модель стоит около 8 000 евро(в версии фургон, есть также более дорогие пассажирские модификации), а занимающий 2-е место Volkswagen Caddy – от 24 000. Если группе ГАЗ тоже удастся разработать бюджетный продукт, то компания сможет потеснить позиции Largus, а если еще и предложит версии "каблучков", которых нет у "АвтоВАЗа", то даже расширит рынок, считает Удалов.

Готовый бренд сэкономит ГАЗу деньги и время – разработка имени для автомобиля обходится примерно в 2 млн руб. и занимает около полутора лет, говорит директор BrandLab Александр Еременко.

Эта компания разработала для "АвтоВАЗа" такие названия, как Largus, Granta, Vesta. ГАЗ также может сыграть на патриотических чувствах, отмечает он: среди потребителей "каблучков" много частных предпринимателей, которым больше 40 лет, и все помнят марку "Волга".

Но есть и риски: у клиентов может невольно возникнуть ощущение того, что в новинке применяются какие-то технические решения от старой "Волги", предупреждает Еременко.

Компании нужно будет объяснять, в чем связь, почему для новинки было выбрано именно это имя, добавляет он.

По мнению Удалова, каким будет имя у новинки ГАЗа, не принципиально, клиентам важнее будет знать то, что машина выпускается компанией, имеющей опыт производства как собственных автомобилей, так и иномарок.