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Дочерью президента США Дональда Трампа недовольны ее новые соседи, сообщает Associated Press. Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер вместе с детьми поселились в элитном районе Вашингтона и уже дали поводы для жалоб.

Как утверждается, семья первой дочери США заняла большую часть парковки на загруженной улице; кроме того, их мешки для мусора якобы подолгу лежат на обочине. Серьезное недовольство соседей вызывает и присутствие охраны.

«Бедлам творится со дня их въезда», – рассказала живущая неподалеку Мариетта Робинсон.

Жители района привыкли к VIP-соседям: например, бывший президент США Барак Обама и его семья жили там после его ухода из Белого дома. Но еще никто не вызывал такого недовольства, как семья нынешнего главы государства.

Пресс-секретарь Секретной службы США заявила, что представители ведомства уже встретились с соседями семьи Трампа и городскими чиновниками и обсудили ситуацию.

«Мы любим этот район, и наша семья получила невероятно любезный прием со стороны наших соседей», – говорится в заявлении дочери президента США.

Ранее сообщалось, что теперь 35-летнюю Иванку Трамп одевает специалист по подбору одежды для звезд Кэт Уильямс.