В мире |

Глава оргкомитета «Евровидения-2017» Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Европейский вещательный союз (EBU) гарантирует участие российского исполнителя в конкурсе. Об этом сообщает Tagesspiegel.

«С самого начала мы дали ясно понять, что ожидаем, чтобы все исполнители, прошедшие конкурсный отбор, смогли участвовать. Если же решение запретить въезд российскому кандидату останется в силе, EBU постарается гарантировать, чтобы Россия все-таки смогла принять участие», - сказал Фрайлинг.

Он также отметил, что Россия в свою очередь должна «четко обозначить, что участие в той форме, в какой мы ей его сделаем возможным, будет принято».

В этом году международный конкурс исполнителей «Евровидение-2017» проходит в Киеве. Россию должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. На прошлой неделе Служба безопасности Украины запретила исполнительнице въезд в страну на три года. Поводом для такого решения послужили концерты Самойловой в Крыму в 2015 году.

Ранее Европейский вещательный союз предложил провести спутниковую трансляцию выступления россиянки, если она не сможет приехать на конкурс. Однако Россия отказалась от такого предложения.

Москва заявила, что это «противоречит смыслу мероприятия», так как выступление участников обязательно должно проходить в прямом эфире.