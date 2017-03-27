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В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что участники несанкционированных акций, прошедших в Москве и других городах страны в воскресенье, 26 марта, не пожелали воспользоваться альтернативными площадками. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 27 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

Песков подчеркнул, что в Кремле уважают право людей высказывать свою гражданскую позицию, но только если это происходит «в том формате, в котором это предусмотрено действующим законодательством» и в согласованных местах. «Но мы не можем проявлять такого же уважения к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение, и тем, кто сознательно это сделал вчера и накануне, спровоцировав незаконные действия», — заявил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речь идет о людях, которые сознательно вводили в заблуждение несовершеннолетних, «про сути, детей», призывая их принять участие в несогласованном мероприятии и подвергая их жизни опасности.

Накануне, 26 марта, оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его сторонники провели несанкционированное шествие в центре Москвы. По официальным данным число участников составило до восьми тысяч человек, по неофициальным — до 30 тысяч. Источники РИА Новости в правоохранительных органах сообщали о более чем тысяче задержанных во время митинга, в том числе и самого Навального

Организаторы шествия пытались согласовать маршрут с московскими властями, однако те сослались за высокую загруженность центра и предложили альтернативные площадки — гайд-парк в Сокольниках или улица Перерва на юго-востоке Москвы. Эти варианты не устроили оппозиционеров, и шествие прошло в несогласованном месте.