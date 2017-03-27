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Лавина в восточной Японии унесла жизни как минимум восьми человек, еще 30 пострадали, сообщает агентство Kyodo.

Старшеклассники и преподаватели восьми школ принимали участие в так называемом весеннем восхождении близ горнолыжного курорта Насу Онсен Как минимум восемь человек погибли в результате схода лавины в префектуре Тотиги в Японии, передает агентство Kyodo.

Еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести, три человека числятся пропавшими без вести.

Учащиеся старших классов из семи школ префектуры Тотиги, а также их преподаватели принимали в Насу участие в крупном горном походе («весеннее восхождение») возле семейного горнолыжного курорта Насу Онсен примерно в 120 км от Токио.

По данным Японского метеорологического агентства, с полуночи до 9 утра в этом регионе шел сильный снегопад, в результате которого выпало порядка 30 мм осадков.

Студенты и преподаватели начали восхождение около 7:30 утра, уточняет издание The Mainichi. Сообщение о лавине поступило в местные спасательные службы в районе 9:20 утра, сообщало агентство Kyodo. Всего на склоне во время схода лавины находились около 60 человек.

Правительство Японии создало специальную группу для управления кризисом в офисе премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Сам Абэ пообещал в ходе парламентской сесcии, что его правительство «приложит все усилия» для спасения пострадавших (цитата по The Mainichi).