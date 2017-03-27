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Певица Мария Максакова выступит с концертом украинской песни в память о своем муже, экс-депутате Госдумы Денисе Вороненкове. Об этом она заявила «Московскому комсомольцу».

По словам Максаковой, сначала она думала все отменить. Речь идет о программе украинских песен с оркестром.

«Но решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память Дениса на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем, и похоронен он в Киеве», – рассказала певица.

Как подчеркнула Максакова, она должна это сделать, хотя, скорее всего, «у многих будет взрываться мозг». Певица не исключила, что наденет для выступления платье, в котором выходила замуж.

Вороненков был убит 23 марта бывшим бойцом украинской Нацгвардии. Ранее сообщалось, что Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве.