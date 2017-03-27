В мире |

Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального за сопротивление полиции в ходе несанкционированного митинга в центре Москвы. Об этом «Газете.Ru» сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Суд признал Навального виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ранее суд оштрафовал на 20 тысяч рублей (309 евро) Алексея Навального за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы, которая прошла накануне.

Накануне, 26 марта, оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его сторонники провели несанкционированное шествие в центре Москвы. По официальным данным число участников составило до восьми тысяч человек, по неофициальным — до 30 тысяч. Источники РИА Новости в правоохранительных органах сообщали о более чем тысяче задержанных во время митинга, в том числе и самого Навального

Организаторы шествия пытались согласовать маршрут с московскими властями, однако те сослались за высокую загруженность центра и предложили альтернативные площадки — гайд-парк в Сокольниках или улица Перерва на юго-востоке Москвы. Эти варианты не устроили оппозиционеров, и шествие прошло в несогласованном месте.