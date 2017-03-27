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Пожилая семейная пара энтомологов подарила Университету штата Аризона для исследований коллекцию насекомых стоимостью в 12 миллионов долларов. Коллекция включает более миллиона долгоносиков и 250 тыс. фонарниц, сообщается на портале Tech Times.

В коллекции университета уже находились около миллиона экземпляров насекомых. Энтомологи решили пожертвовать свою коллекцию, которую начали собирать еще в 1950-х годах, чтобы помочь университету с исследованиями. Как отмечает декан факультета естественных наук, теперь университет в неоплатном долгу перед парой ученых.

Долгоносики долгое время были угрозой сельскохозяйственной индустрии США – они быстро перемещались, активно размножались и были устойчивы к пестицидам. Они прогрызали в растениях ходы, оставляя там личинок, которые поедали разные части растения, от корней до цветков. И, несмотря на то, что сейчас люди научились использовать некоторые из более чем 70 тыс. видов в своих целях, например, для биоконтроля сорных растений, необходимо дальнейшее изучение долгоносиков для поиска более эффективных методов борьбы с ними.