В мире |

Министерство образования Украины обнародовало вторую редакцию наработок по школьным программам для 5–9-го классов. В частности, из-за сказки "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля был вычеркнут роман "Война и мир" Льва Толстого, передают украинские "Вести".

Вторая сессия обсуждений продлится до 4 апреля. Финальные версии программ планируется представить в начале мая.

Из программы "Мировая литература" убрали классиков, но добавили больше произведений современных авторов.

К примеру, в программе для пятиклассников теперь есть "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля, в программе для семиклассников – "Бродячий замок Хоула" Дианы Джонс, в программе для восьмиклассников – "Когда отдыхают ангелы" Марины Аромштам, в программе для девятиклассников – "Убить пересмешника" Харпер Ли и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери.

Из программы исчезли произведения Льва Толстого и Федора Достоевского. Остались работы Антона Чехова, Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Генриха Гейне и Иоганна Вольфганга фон Гете.