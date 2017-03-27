В школьной программе на Украине хотят заменить "Войну и мир" на "Чарли и шоколадную фабрику" (9)

фото

В мире | 27 марта 2017 года, 16:22

Министерство образования Украины обнародовало вторую редакцию наработок по школьным программам для 5–9-го классов. В частности, из-за сказки "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля был вычеркнут роман "Война и мир" Льва Толстого, передают украинские "Вести".

Вторая сессия обсуждений продлится до 4 апреля. Финальные версии программ планируется представить в начале мая.

Из программы "Мировая литература" убрали классиков, но добавили больше произведений современных авторов.

К примеру, в программе для пятиклассников теперь есть "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля, в программе для семиклассников – "Бродячий замок Хоула" Дианы Джонс, в программе для восьмиклассников – "Когда отдыхают ангелы" Марины Аромштам, в программе для девятиклассников – "Убить пересмешника" Харпер Ли и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери.

Из программы исчезли произведения Льва Толстого и Федора Достоевского. Остались работы Антона Чехова, Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Генриха Гейне и Иоганна Вольфганга фон Гете.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 9
eiroskeptiki.lv2 часа назад
"Чарли и шоколадная фабрика"....понятно, про кого сказка. Про доброго президента дядю Петю. А "Война и мир" про злых русских, что негостеприимно выгнали французов. Хороших! Лучше не читать.
Бедная Украина! Лучше б на тебя напала саранча - меньше было бы урону.
Ответить
Galina Sholbina2 часа назад
Жаль детей...
Ответить
Sergejs Korotkovs2 часа назад
А лучше на Порошенко и его шоколадная фабрика
1
Ответить