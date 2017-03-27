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Власти Великобритании призвали мессенджеры, в первую очередь WhatsApp, активно работать с правоохранительными органами, чтобы помешать коммуникации террористов. Об этом сообщает Mashable.

Министр внутренних дел страны Эмбер Радд заявила в интервью: «Мы должны быть уверены, что WhatsApp и подобные приложения не станут секретным логовом террористов, в котором они смогут свободно общаться».

Радд пояснила, что не призывает правительство читать все сообщения ради мер безопасности. Министр подчеркнула, что мессенджеры, обеспечивающие приватную переписку, должны осознавать свою ответственность и быть готовыми сотрудничать с властями, чтобы противостоять международному терроризму.

Ранее стало известно, что исполнитель теракта в Лондоне воспользовался WhatsApp за минуту до атаки.