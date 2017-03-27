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Из музея Боде в Берлине украли 100-килограммовую золотую монету достоинством один миллион долларов и реальной стоимостью 3,7 миллиона евро (более четырех миллионов долларов). Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Die Welt.

Экспонат диаметром 53 и толщиной три сантиметра выполнен из чистого золота и называется «Большой кленовый лист». На одной его стороне изображен профиль королевы Елизаветы II, а на другой — три кленовых листа с надписью «Канада».

«Сегодня утром, около 3:30, была украдена золотая монета из музея Боде», — указано в Twitter-аккаунте полиции Берлина.

По данным Deutche Welle, воры попали в здание через окно: они забрались туда по лестнице, уперев ее в проходящие рядом с музеем трамвайные пути. Когда ее заметили, движение транспорта было приостановлено, а в учреждении начались поиски. Сотрудники правоохранительных органов пока не выяснили, как преступникам удалось уйти незамеченными.

Музей Боде — часть ансамбля Музейного острова в Берлине. В него входит Монетный кабинет, в котором находится самая крупная нумизматическая коллекция Германии. В настоящее время его фонды составляют более 500 тысяч экспонатов, а также около 300 тысяч гипсовых слепков и дубликатов банкнот.