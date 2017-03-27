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Визит главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву отменен в связи с изменениями в расписании встреч министров иностранных дел стран НАТО. Об этом в понедельник, 27 марта, агентству РИА Новости сообщили в посольстве Великобритании в России.

В диппредставительстве отметили, что Джонсон с нетерпением ждет возможности совершить визит в российскую столицу.

Форин-офис в начале марта анонсировал визит главы британского внешнеполитического ведомства в Москву, отметив, что он должен состояться «в ближайшие недели». Главными темами переговоров должны были стать ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие двусторонних отношений.

В Лондоне уточнили, что хотя Джонсон принял приглашение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, согласие на визит «не означает перезагрузки отношений».

Британские СМИ также писали, что свою предстоящую поездку в Москву британский дипломат обсудит во время своей поездки в США 21 марта. Отмечалось, что Джонсон намерен убедить Вашингтон занять более жесткую позицию в общении с Москвой.