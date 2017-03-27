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Специалисты из словацкой компании Bozena Security Systems разработали машину Bozena Riot, предназначенную для подавления уличных беспорядков. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Транспортное средство состоит из трех частей — транспортера, щита весом в три тонны и прицепа с водой. Щит, загораживающий водителю обзор, может подниматься, пропуская вперед полицейских, и расширяться, полностью блокируя улицу. В нем также имеются отверстия для стрельбы из травматического оружия. Машина снабжена несколькими камерами наблюдения, которые позволяют водителю видеть происходящее впереди, а также двумя водометами.