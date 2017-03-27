Подросток за 35 секунд разбил головой 111 бетонных блоков
В мире | 27 марта 2017 года, 21:45
16-летний боснийский тхэквондист Керим Ахметспахик в минувшие выходные установил новый мировой рекорд, разбив головой 111 бетонных блоков за 35 секунд.
Как сообщает Daily Mail, достижение было установлено в субботу в городе Високо (Босния и Герцеговина) в присутствии специальной комиссии из Книги рекордов Гиннесса.
Спортсмен методично разбивал головой уложенные в стопки бетонные блоки, кувыркаясь через них.
Видеозапись с установлением рекорда была выложена на портале Youtube.
На финише необычной трассы зрители горячо поприветствовали новоиспеченного рекордсмена аплодисментами. Сам Ахметспахик поблагодарил всех, кто помог ему достичь цели, - родителей и тренера.
Источник: Newsru.com