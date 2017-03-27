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16-летний боснийский тхэквондист Керим Ахметспахик в минувшие выходные установил новый мировой рекорд, разбив головой 111 бетонных блоков за 35 секунд.

Как сообщает Daily Mail, достижение было установлено в субботу в городе Високо (Босния и Герцеговина) в присутствии специальной комиссии из Книги рекордов Гиннесса.

Спортсмен методично разбивал головой уложенные в стопки бетонные блоки, кувыркаясь через них.

Видеозапись с установлением рекорда была выложена на портале Youtube.

На финише необычной трассы зрители горячо поприветствовали новоиспеченного рекордсмена аплодисментами. Сам Ахметспахик поблагодарил всех, кто помог ему достичь цели, - родителей и тренера.