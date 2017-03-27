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МВД России заявило, что большинство задержанных на несанкционированной акции в центре Москвы отпущены, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время большинство задержанных отпущено, за исключением лиц, которые подлежат доставке в суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях, за которые предусмотрен административный арест», — сказали в МВД.

По данным ведомства, полицейские закончили составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении задержанных митингующих.

Ранее источник сообщал, что на несанкционированной акции в Москве были задержаны более 800 человек.

26 марта в центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы действовали профессионально на протестных акциях.