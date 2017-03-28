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Город Пафос на юго-западе острова Кипр был признан самым дешевым туристическим направлением Европы. На втором месте разместился Вильнюс, на третьем - Рига.

К такому выводу пришли эксперты британской компании Post Office. Они посчитали расходы на двоих путешественников в разных европейских населенных пунктах на отель (две ночи проживания), проезд от аэропорта до центра города, питание и развлечения.

В итоге выяснилось, что отдых в Пафосе обойдется туристам примерно в 160 евро. На втором месте рейтинга из десяти позиций оказался Вильнюс (162 евро), замыкает тройку Рига (173 евро).

В топ-10 списка в порядке убывания также попали Варшава, Будапешт, Краков, Лиссабон, Прага, Афины и Пальма-де-Майорка (Испания).

Кроме того, специалисты выяснили, что самым дорогим для туристов городом Европы стала исландская столица Рейкьявик. Двухдневный отдых там обойдется путешественникам в 637 евро.