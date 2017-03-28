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Лондонская полиция не нашла доказательств того, что Халид Масуд, совершивший атаку на Вестминстерском мосту, связан с террористическими группировками «Исламское государство» или «Аль-Каида», сообщает «Би-би-си».

Правоохранительные органы также отметили, что заявление о том, что Масуд примкнул к радикалам в тюрьме, было лишь предположением.

В минувшую среду Халид Масуд на автомобиле сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту возле здания британского парламента, а потом напал с ножом на полицейских. В результате теракта погибли три человека, около 20 получили ранения. Масуд был застрелен при задержании полицейскими. ИГ взяло на себя ответственность за теракт.