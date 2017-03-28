Полиция не нашла доказательств связи лондонского террориста с ИГ (2)
В мире | 28 марта 2017 года, 08:52
Лондонская полиция не нашла доказательств того, что Халид Масуд, совершивший атаку на Вестминстерском мосту, связан с террористическими группировками «Исламское государство» или «Аль-Каида», сообщает «Би-би-си».
Правоохранительные органы также отметили, что заявление о том, что Масуд примкнул к радикалам в тюрьме, было лишь предположением.
В минувшую среду Халид Масуд на автомобиле сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту возле здания британского парламента, а потом напал с ножом на полицейских. В результате теракта погибли три человека, около 20 получили ранения. Масуд был застрелен при задержании полицейскими. ИГ взяло на себя ответственность за теракт.
Источник: Газета.ru
А теперь и вовсе ни с кем не связан. Со всеми развязал.
Не пойму, они себя отмазывают или ИГИЛ обеляют?