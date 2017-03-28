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Городской суд Ессентуков заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В России его обвиняют в умышленном убийстве и бандитизме. Яценюк обвинения назвал "полным бредом".

"Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении российского суда.

Бывшего премьер-министра Украины в России обвиняют в участии в вооруженной группе (банде) и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Яценюк в своем "Фейсбуке" написал, что узнал о заочном аресте от посольства Украины в России, которое, в свою очередь, получило постановление суда. Решение российского суда украинский политик прокомментировал так: "Кремль пробил новое дно".

"Полнейший бред. Однако сценарий довольно продуман: Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков", - написал Яценюк.

Российские следственные органы утверждают, что Яценюк принимал участие в боевых действиях против российских войск в Чечне в 1990-е годы в составе националистического батальона.

"По данным следствия, Арсений Яценюк участвовал, как минимум, в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9 города Грозный, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года", - заявил в сентябре 2015-го года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По сведениям СКР, в декабре 1995 года Яценюк якобы был награжден высшей наградой Джохара Дудаева "Честь нации" за "уничтожение российских военнослужащих".

Глава Чечни Рамзан Кадыров, вместе с отцом Ахматом Кадыровым воевавший в первую чеченскую кампанию на стороне сепаратистов, ранее заявил, что Яценюк не мог воевать в Чечне против российских войск в 1994-1995 году. По его словам, он не видел Яценюка в Чечне во время войны.

То же самое говорил в интервью Би-би-си и один из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев.

Арсений Яценюк подал в отставку с поста главы кабинета министров Украины в апреле прошлого года.