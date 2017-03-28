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Вступил в силу безвизовый режим между Грузией и странами-участницами Евросоюза, передает РИА «Новости».

Граждане Грузии могут посещать страны Европы, за исключением Ирландии и Великобритании в течение 90 дней без оформления визы.

В министерстве иностранных дел Грузии отметили, что данным режимом также могут воспользоваться жители Абхазии и Южной Осетии при наличии грузинского биометрического паспорта.

Нарушители безвизового режима будут депортированы в Грузию, оштрафованы на 3 тысячи евро, а также им будет запрещен въезд в ЕС в течение 5 лет.

Как уточнили в МИД Грузии, при пересечении границы гражданам необходимо будет ответить на ряд вопросов пограничников, а также предоставить обратные билеты, страховку, денежные средства из расчета 50 евро в сутки и бронь на отель или приглашение.

Напомним, граждане Латвии могут находится в Грузии без визы в течение года.