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Земмесардзе утратило свои боевые способности, завил в интервью газете Latviajs Avizē подполковник Национальных вооруженный сил в отставке, преподаватель Балтийского колледжа обороны Угис Романовс. По его словам, главной причиной этому стало то, что Латвия 15 лет поддавалась международному мнению, что Россия не является военной угрозой для стран Балтии.

"На протяжении 15 лет мировая общественность уверяла, что от России не исходит военная угроза. В результате ресурсы, которые могли бы тратиться на внутреннюю оборону, были растрачены на международные миссии. Земессардзе, главной задачей которого является защиты внутренней территории страны, утратило свой статус, а также подверглось административной реорганизации", - отмечает эксперт.

По словам Романовса, в 2006 году в Латвии было 35 батальонов Земессардзе, а сегодня осталось только 18.

"Выделенные Земессардзе средства практически исключают какое-либо развитие организации. Соответственно теряется и связь с обществом. В 90-е годы оно успешно выполняло функции не только территориально защиты, но и обеспечивало внутренний порядок", - считает он.

Говоря о сегодняшнем состоянии Земмесардзе, Романовс отметил, что оценивает боевые способности организации весьма слабо.

"Позволю себе утверждать, что сегодня Земессардзе не способно эффективно воевать с хорошо организованным противником. Конечно, тут речь идет о России. Мое заявление основывается на факте, что в вооруженных силах нет понятия об общей тактике. Кроме того, в Земессардзе нет экспертов должного уровня, которые будут обеспечены обученным персоналом", - сказал эксперт.

Напомним, по словам генерала Айнара Озолиньша, количество земессаргов с момента военного конфликта на Украине и оккупации Крыма увеличилось, но еще не достигло максимального количества.