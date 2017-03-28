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Американская компания ThirdHome, занимающаяся организацией элитного отдыха, ищет временного сотрудника на должность туристического блогера. Об этом сообщается на странице фирмы в Facebook.

ThirdHome обещает платить 10 тысяч долларов ежемесячно за работу, которую она называет «лучшей в мире». В обязанности блогера будут входить поездки по миру и отдых в 12 роскошных особняках на дорогих курортах.

Сотрудник должен будет рассказывать о своих путешествиях в соцсетях и размещать видео соответствующего содержания. Проект рассчитан на три месяца (ориентировочно с конца лета до конца осени текущего года).

Претендент на вакансию должен свободно говорить по-английски, ценить роскошный отдых, грамотно писать тексты и быть старше 18 лет. Соискателям необходимо прислать на электронную почту компании минутное видео с объяснением, почему их должны взять на эту работу. Прием заявок осуществляется до 30 марта.

Компания также обещает покрыть все расходы по перелетам. Туристический блогер может взять с собой одного компаньона, но за путешествие тот должен будет платить сам. Домашних животных брать не разрешается.

В середине марта турсервис OneTwoTrip нанял двух сотрудников на должности директоров по отдыху с зарплатой в 150 тысяч рублей для каждого. В их обязанности входят частые путешествия и публикация рассказов о своих поездках в соцсетях.