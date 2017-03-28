Эйфелеву башню оградят пуленепробиваемым стеклом
Власти Парижа решили оградить Эйфелеву башню стеной из пуленепробиваемого стекла высотой 2,5 метра. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.
На такие меры администрация французской столицы решила пойти из-за сохранения повышенного уровня террористической угрозы в городе. Стену планируют возвести к концу 2018 года.
Ориентировочная стоимость проекта — 20 миллионов евро. Стену построят на месте металлического забора, который установили к чемпионату Европы по футболу 2016 года.
О планах обнести Эйфелеву башню пуленепробиваемой стеной стало известно в феврале. Тогда сообщалось, что ограждение возведут осенью текущего года.
В январе появилась информация, что мэрия Парижа собралась потратить 300 миллионов евро на модернизация башни. Уточнялось, что средства пойдут на уменьшение очередей к достопримечательности и косметический ремонт объекта.