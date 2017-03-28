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Посольство России в Латвии направило ноту в МИД республики в связи с актом вандализма, совершенном на мемориале, установленном на месте массового захоронения жертв нацизма в Риге. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

"Решительно осуждаем вопиющий акт вандализма, совершенный на мемориале, установленном на месте массового захоронения жертв нацизма в рижском лесу Дрейлини. Такие действия – не что иное, как откровенное надругательство над памятью о павших от коричневой чумы, они бросают вызов общечеловеческим ценностям", — говорится в сообщении посольства.

При этом российская сторона надеется, что Латвии удастся в кратчайшие сроки наказать виновных и восстановить мемориал, который пережил атаку вандалов.

Напомним, как уже писал Mixnews, на прошлой неделе неизвестные осквернили мемориал, установленный на месте массового захоронения жертв нацизма в Дрейлиньском лесу на окраине Риги. Вандалы облили белой краской обелиск в память о жертвах нацизма. На месте оскверненного мемориала расположена братская могила времен Второй мировой войны. Согласно официальным данным, здесь захоронено порядка 13 тысяч человек.