Россия выразила Латвии протест из-за осквернения мемориала в Дрейлини (7)

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Фото/facebook.com/alexander.rzhavin

В мире | 28 марта 2017 года, 13:42

Посольство России в Латвии направило ноту в МИД республики в связи с актом вандализма, совершенном на мемориале, установленном на месте массового захоронения жертв нацизма в Риге. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

"Решительно осуждаем вопиющий акт вандализма, совершенный на мемориале, установленном на месте массового захоронения жертв нацизма в рижском лесу Дрейлини. Такие действия – не что иное, как откровенное надругательство над памятью о павших от коричневой чумы, они бросают вызов общечеловеческим ценностям", — говорится в сообщении посольства.

При этом российская сторона надеется, что Латвии удастся в кратчайшие сроки наказать виновных и восстановить мемориал, который пережил атаку вандалов.

Напомним, как уже писал Mixnews, на прошлой неделе неизвестные осквернили мемориал, установленный на месте массового захоронения жертв нацизма в Дрейлиньском лесу на окраине Риги. Вандалы облили белой краской обелиск в память о жертвах нацизма. На месте оскверненного мемориала расположена братская могила времен Второй мировой войны. Согласно официальным данным, здесь захоронено порядка 13 тысяч человек.

Комментарии 7
леший 5 часов назад
ну, для начала, нужно завести уголовное дело----Я так понял, что и дела, то НЕТУ====по крайней мере Миксньюз пишет о чём угодно, только не о важных для народа вещах
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Aleks2 часа назад
В Дрейлинском лесу нацистские убийцы расстреляли тысячи невинных людей. Не нахватали 1000 + , а убили, лишили жизни, совершили преступление против человечности, которому нет срока давности по международным законам и законам Латвии.
Не пойму, откуда берутся комментаторы, которым плевать на надругательство над памятью жертв НАЦИЗМА.
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Оккупант2 часа назад
А что можно ожидать от националистов еще?Они же такое приветствуют!Вас не интересовало например,почему в Латвии происходит факельное шествие легионеров подразделений СС?Которые прославляют нацизм и тому подобное?Эти легионеры во времена войны выжигали целые города,убивали не повинных детей!Мучили не в чем не повинных детей,а у латышей они считаются героями!Вас не интересовало не когда откуда столько русофобов и националистов сидит в сейме?Где каждый третий только спит и мечтает,как бы выгнать с Латвии русских и тому подобное!Меня больше интересует вопрос как такие клоуны как Домброва власть получают!Хоть это и так и ежу понятно что там,происходит что-то из серии друзья друзей устраивают,там все тупо поделено и куплено((
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