Россия выразила Латвии протест из-за осквернения мемориала в Дрейлини (7)
Посольство России в Латвии направило ноту в МИД республики в связи с актом вандализма, совершенном на мемориале, установленном на месте массового захоронения жертв нацизма в Риге. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.
"Решительно осуждаем вопиющий акт вандализма, совершенный на мемориале, установленном на месте массового захоронения жертв нацизма в рижском лесу Дрейлини. Такие действия – не что иное, как откровенное надругательство над памятью о павших от коричневой чумы, они бросают вызов общечеловеческим ценностям", — говорится в сообщении посольства.
При этом российская сторона надеется, что Латвии удастся в кратчайшие сроки наказать виновных и восстановить мемориал, который пережил атаку вандалов.
Напомним, как уже писал Mixnews, на прошлой неделе неизвестные осквернили мемориал, установленный на месте массового захоронения жертв нацизма в Дрейлиньском лесу на окраине Риги. Вандалы облили белой краской обелиск в память о жертвах нацизма. На месте оскверненного мемориала расположена братская могила времен Второй мировой войны. Согласно официальным данным, здесь захоронено порядка 13 тысяч человек.
Не пойму, откуда берутся комментаторы, которым плевать на надругательство над памятью жертв НАЦИЗМА.