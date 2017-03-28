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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере посоветовал комитету по разведке палаты представителей «присмотреться» к связям супругов Клинтон с Россией.

«Почему комитет по разведке не присматривается к сделке Билла и Хиллари, которая открыла дорогу в Россию большому количеству урана, русской «перезагрузке» Хиллари, восхвалениям России со стороны Хиллари или русской компании (главы предвыборного штаба Клинтон Джона) Подесты», — написал он.

Глава государства также назвал «обманом» обвинения в его адрес, связанные с контактами с представителями российских властей.